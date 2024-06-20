Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В Москве из-за непогоды задержано и отменено почти 50 рейсов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Москве из-за непогоды задержано и отменено почти 50 рейсов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы. Например, борт, следующий из Магадана в Москву, не смог сесть в столичном аэропорту Шереметьево и отправился на посадку в Нижний Новгород.

Ранее синоптики зафиксировали в Москве десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. Давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

В результате урагана в столице РФ погибли два человека.