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Почти 50 человек эвакуировали из горящего пассажирского автобуса под Анапой

Почти 50 человек эвакуировали из горящего пассажирского автобуса под Анапой Пассажирский автобус загорелся в селе под Анапой, из него эвакуировали 49 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
В регионе
1 апреля 2024 г. 17:13
Почти 50 человек эвакуировали из горящего пассажирского автобуса под Анапой

Пассажирский автобус загорелся в селе под Анапой, из него эвакуировали 49 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре в с. Гай-Кодзор. Установлено, что произошло загорание пассажирского автобуса на площади 60 кв. м. Эвакуировано 49 человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание полностью ликвидировано силами девяти человек личного состава и двух единиц техники, уточнили в МЧС.

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