Почти 30 человек отравились в одном из ресторанов Еревана

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/Двадцать девять человек отравились в одном из ереванских ресторанов, состояние нескольких пострадавших тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

"В субботу в 23.45 (22.45 мск) в МЧС поступил сигнал о том, что в районе Аван Ариндж Еревана в ресторанном комплексе "Атиси Ланджин" самочувствие более десяти граждан ухудшилось, сотрудники скорой помощи нескольких пострадавших госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала оперативная группа областного Центра кризисного управления. Выяснилось, что в медцентр "Святой Григорий Просветитель" с признаками отравления госпитализированы 18 граждан. По словам врачей, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести.

В инфекционную клиническую больницу "Норк" госпитализированы 11 граждан. По словам врачей, состояние здоровья четверых пострадавших оценивается как тяжелое, а семерых — средней тяжести.