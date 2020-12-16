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Число больных коронавирусом в Грузии приближается к 200 тыс.

Число больных коронавирусом в Грузии приближается к 200 тыс. В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 487 человек, 39 пациентов скончались
В регионе
16 декабря 2020 г. 11:16
Число больных коронавирусом в Грузии приближается к 200 тыс.
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В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 487 человек, 2 495 выписаны после выздоровления, 39 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, сообщает местное бюро Report.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 198 387. Из инфицированных 164 281 выздоровел, 1 922 человека умерли.

В настоящее время на карантинном режиме находятся 969 человек, под стационарным контролем - 6 721. 2 461 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 200 minə yaxınlaşır

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