Число больных коронавирусом в Грузии приближается к 200 тыс.

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 487 человек, 39 пациентов скончались

В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 487 человек, 2 495 выписаны после выздоровления, 39 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, сообщает местное бюро Report.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в соседней стране достигло 198 387. Из инфицированных 164 281 выздоровел, 1 922 человека умерли.

В настоящее время на карантинном режиме находятся 969 человек, под стационарным контролем - 6 721. 2 461 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.