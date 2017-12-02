Почти 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

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Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сильный снегопад продолжается в Москве cегодня утром, число задержанных рейсов в московских аэропортах возросло, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Аэродромные службы работают в усиленном режиме.
По данным на утро в аэропортах Москвы задерживаются почти 100 рейсов, еще шесть отменены.
Наиболее сложная ситуация в "Шереметьево" - там задержаны 65 рейсов, в "Домодедово" 31 рейс задержан и пять отменены, во "Внуково" задержаны девять рейсов, один отменен.
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