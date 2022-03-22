Почти 100 мигрантов эвакуировали из Беларуси авиарейсом в Ирак

Пункт размещения мигрантов на белорусско-польской границе прекратил работу, 98 беженцев эвакуированы из Белоруссии авиарейсом из Минска в иракский город Эрбиль.

Пункт размещения мигрантов на белорусско-польской границе прекратил работу, 98 беженцев эвакуированы из Беларуси авиарейсом из Минска в иракский город Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, самолет вылетел в 03:55 по бакинскому времени.

"Возвращение на родину организовано в рамках программы помощи Международной организации по миграции. Остальные иностранцы по их просьбе временно расселены в гостиницах и санаториях для ожидания последующих вывозных рейсов", - отмечается в сообщении.