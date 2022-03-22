О нас
Аудио новости

Почти 100 мигрантов эвакуировали из Беларуси авиарейсом в Ирак

Почти 100 мигрантов эвакуировали из Беларуси авиарейсом в Ирак Пункт размещения мигрантов на белорусско-польской границе прекратил работу, 98 беженцев эвакуированы из Белоруссии авиарейсом из Минска в иракский город Эрбиль.
В регионе
22 марта 2022 г. 08:39
Почти 100 мигрантов эвакуировали из Беларуси авиарейсом в Ирак

Пункт размещения мигрантов на белорусско-польской границе прекратил работу, 98 беженцев эвакуированы из Беларуси авиарейсом из Минска в иракский город Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, самолет вылетел в 03:55 по бакинскому времени.

"Возвращение на родину организовано в рамках программы помощи Международной организации по миграции. Остальные иностранцы по их просьбе временно расселены в гостиницах и санаториях для ожидания последующих вывозных рейсов", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
19 марта 2022 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi