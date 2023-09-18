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По выборам в Ереване общественная организация направила в полицию 5 сообщений о нарушениях

По выборам в Ереване общественная организация направила в полицию 5 сообщений о нарушениях Общественная организация "Независимый наблюдатель" направила в правоохранительные органы пять сообщений о преступлениях, связанных с нарушениями в ходе предвыборной кампании в Ереване.
В регионе
18 сентября 2023 г. 13:39
По выборам в Ереване общественная организация направила в полицию 5 сообщений о нарушениях

Общественная организация "Независимый наблюдатель" направила в правоохранительные органы пять сообщений о преступлениях, связанных с нарушениями в ходе предвыборной кампании в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба организации.

Одно из нарушений касается кандидата от правящей партии "Гражданский договор" Тиграна Авиняна. Речь идет о распространившейся информации, согласно которой студентам Политехнического университета обещали посчитать отсутствия уважительными, если они пойдут на встречу с Авиняном. Как заметили в организации, это - не предвыборная взятка, но избирательное преступление.

Помимо этого, организация "Независимый наблюдатель" констатировала, что во время предвыборной кампании (по состоянию на 6 сентября) в информационных и других передачах Общественного телевидения деятельность партии "Гражданский договор" в среднем освещалась примерно в 2 раза больше остальных.

По данным "Независимого наблюдателя", в предвыборный период случаев подкупа избирателей не было зафиксировано, но были случаи, когда избирателям обещали предоставить те или иные товары и услуги. В частности, к этому были причастны партии "Гражданский договор", "Сила Родины" и блок "Мать-Армения".

Что касается свободного волеизъявления избирателей, то организация зафиксировала случаи злоупотребления административным ресурсом на предвыборных собраниях "ГД".

Уже в день голосования организация провела мониторинги на 468 из 475 избирательных участков Еревана. Были зафиксированы скопления людей, присутствие лиц, не имеющих права находиться в комнате для голосования, случаи несоблюдения тайны голосования, споры и т.д. Вместе с тем, отмечается, что все это не носило массового характера.

Напомним, 17 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. В них приняли участие 13 партий и один блок. По предварительным данным ЦИК Армении, в Совет старейшин прошли пять политических сил: партии "Гражданский договор" (32,57%), "Национальный прогресс" (18,89%), "Общественный голос" (9,68%), "Республика" (11,32%), а также блок "Мать-Армения" (15,43%).

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