По всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога

Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу.

Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ВС РФ продолжают массированные ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуре Украины. Подразделения Сил обороны Украины уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".

Только за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Между тем, РБК-Украина сообщает о том, что зафиксирован вылет российских истребителей с белорусских аэродромов, а также наблюдается активность в воздушном пространстве Беларуси.