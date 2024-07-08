В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек

В результате ракетных атак по Киеву погибли пять человек.
Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в Шевченковском районе.
"На данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали, другим оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем. Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - добавил мэр.
В результате ракетных ударов ВС РФ по Киеву пострадали три человека.
Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.
Cообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, применяется баллистика, а также был пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". Атакам подвергается гражданская инфраструктура.
Взрыв произошел в Шевченковском районе Киева, также в столице эвакуируют людей из станции метро "Лукьяновская".
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что могла разорваться часть упавшей ракеты.
Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. По предварительным сведениям, есть возгорание.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога в результате пусков ракет. В Киевской области и Киеве предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО).
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщает ОВА.
Сообщается, что в ночь на 8 июля ВС РФ запустили четыре ракеты Х-101 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М". ПВО уничтожила 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.