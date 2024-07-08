В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога в результате пусков ракет. В Киевской области и Киеве предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО).

В результате ракетных атак по Киеву погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в Шевченковском районе.

"На данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали, другим оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем. Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - добавил мэр.

12.31

В результате ракетных ударов ВС РФ по Киеву пострадали три человека.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Cообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, применяется баллистика, а также был пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". Атакам подвергается гражданская инфраструктура.

12.12

Взрыв произошел в Шевченковском районе Киева, также в столице эвакуируют людей из станции метро "Лукьяновская".

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что могла разорваться часть упавшей ракеты.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. По предварительным сведениям, есть возгорание.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

11.43

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога в результате пусков ракет. В Киевской области и Киеве предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщает ОВА.

Сообщается, что в ночь на 8 июля ВС РФ запустили четыре ракеты Х-101 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М". ПВО уничтожила 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.