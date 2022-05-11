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По Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Беларуси

По Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Беларуси С начала полномасштабных боевых действий Вооруженными силами России было осуществлено 487 ракетных ударов по Украине, во время которых с территории России и Беларуси выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.
В регионе
11 мая 2022 г. 19:28
По Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Беларуси

С начала полномасштабных боевых действий Вооруженными силами России было осуществлено 487 ракетных ударов по Украине, во время которых с территории России и Беларуси выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов.

Как он отметил, из них оперативно-тактические ракеты "Искандер" - 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка-У" - 61 единица, крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования - 235 единиц, осуществлено 4 тыс. 917 авиационных вылетов.

"Непосредственно в течение мая ВС России было осуществлено 49 ракетных ударов с территории России, выпущено 74 крылатых и баллистических ракеты, "Искандеров" - 4 единицы, "Точка-У" - 8 единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования - 2 единицы, осуществлено 459 авиационных налетов", - рассказал Громов.

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