По подозрению в попытке продажи младенцев задержан житель Еревана

В рамках уголовного дела по факту незаконного усыновления детей иностранцами, по подозрению в попытке организации продажи двух детей задержан житель Еревана 1976 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом сообщает исполняющая обязанности начальника отдела информации и по связям с общественностью Департамента СК Наира Арутюнян.

"В рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета по факту незаконного усыновления детей иностранцами в производстве Управления по расследованию преступлений против человека, сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков, по подозрению в попытке организовать продажу двух детей задержан житель Еревана, 1976 г. р.", - написала Наира Арутюнян.