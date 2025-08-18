О нас

18 августа 2025 г. 15:00
По меньшей мере четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Турции

У берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

“Инцидент произошел у побережья района Карабурун. Сотрудники полиции спасли двух мигрантов и обнаружили четыре тела”, - говорится в заявлении командования береговой охраны.

Поиски остальных пропавших без вести продолжаются с помощью вертолета, беспилотника, пяти лодок и более крупного судна.

Пока неясно, сколько мигрантов находилось на судне и какова была их национальность.

Напомним, что многие мигранты выбирают короткий, но опасный путь между турецким побережьем и близлежащими греческими островами Самос, Родос и Лесбос, которые служат пунктами въезда в Европейский союз.

Версия на английском языке At least four migrants drown off Turkish coast
Версия на азербайджанском языке Türkiyə sahillərində ən azı dörd miqrant boğulub

13 августа 2025 г. 00:30

