По меньшей мере четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Турции

У берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

“Инцидент произошел у побережья района Карабурун. Сотрудники полиции спасли двух мигрантов и обнаружили четыре тела”, - говорится в заявлении командования береговой охраны.

Поиски остальных пропавших без вести продолжаются с помощью вертолета, беспилотника, пяти лодок и более крупного судна.

Пока неясно, сколько мигрантов находилось на судне и какова была их национальность.

Напомним, что многие мигранты выбирают короткий, но опасный путь между турецким побережьем и близлежащими греческими островами Самос, Родос и Лесбос, которые служат пунктами въезда в Европейский союз.