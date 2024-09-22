По меньшей мере 19 человек погибли при взрыве в шахте на востоке Ирана

По меньшей мере 19 человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва газа в шахте в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана.

По меньшей мере 19 человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва газа в угольной шахте в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr , об этом заявил Генеральный директор управления по кризисным ситуациям Мохаммад Али Ахунди.

Инцидент произошел накануне вечером в двух блоках шахты Табас. По информации агентства, во время взрыва там работали 69 горняков.

Местные власти предупредили, что число пострадавших может увеличиться, поскольку люди могут оставаться под завалами. На месте происшествия работают 40 спасателей и 13 машин скорой помощи.

Взрыв в шахте не привел к пожару, причиной удушья работающих в шахте людей стал выброс метана в тоннелях.