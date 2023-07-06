Число погибших во Львове в результате ракетного удара возросло до четырех

Вследствие ракетного обстрела Львова ВС РФ погибли четыре человека, ранены девять.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли 4 человека, ранены - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64", - отметил он.
Отмечается, что из-за ракетного удара поврежден многоквартирный дом, разрушены 3-й и 4-й этажи в двух подъездах.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.
"Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди", - уточнил Клименко.
Во Львове на месте трагедии после ночного вражеского ракетного обстрела извлекли тела погибших из-под завалов многоквартирного дома.
Как передает Report, об этом сообщил мэр города Андрей Садовский в своем Telegram-канале.
В настоящее время известно о трех жертвах.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.