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По Киеву нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

По Киеву нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые Российские войска совершили ракетную атаку по Киеву ночью 30 августа, в результате падения обломков погибли два человека.
В регионе
30 августа 2023 г. 07:49
По Киеву нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

Российские войска совершили ракетную атаку по Киеву ночью 30 августа, в результате падения обломков погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщила в Telegram КГВА.

"К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще один человек получил повреждения. Ему оказывается медицинская помощь", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате ракетной атаки в Киеве погибли два человека, еще двое получили ранения и госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevə raket hücumu olub, ölənlər və yaralananlar var

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