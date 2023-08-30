По Киеву нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

Российские войска совершили ракетную атаку по Киеву ночью 30 августа, в результате падения обломков погибли два человека.

Российские войска совершили ракетную атаку по Киеву ночью 30 августа, в результате падения обломков погибли два человека.

Как передает Report , об этом сообщила в Telegram КГВА.

"К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще один человек получил повреждения. Ему оказывается медицинская помощь", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате ракетной атаки в Киеве погибли два человека, еще двое получили ранения и госпитализированы.