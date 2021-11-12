По итогам многосторонней встречи по Афганистану принята совместная декларация

По итогам международной встречи по Афганистану в Нью-Дели принята совместная декларация.

По итогам международной встречи по Афганистану в Нью-Дели принята совместная декларация.

Как передает Report, в диалоге принимали участие советники по национальной безопасности и секретари советов безопасности России, Индии, Ирана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Туркменскую сторону представлял вице-премьер по безопасности, военным и правовым вопросам, секретарь Государственного совета безопасности Чары Аманов.

Как сообщает МИД Индии, участники консультаций подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане при участии всех этнополитических сил. Они также отметили важную роль ООН, добавив, что "ее дальнейшее присутствие в стране должно быть сохранено".

Выразив обеспокоенность ухудшением социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, они заявили о необходимости оказания неотложной гуманитарной помощи афганскому народу.

Стороны подчеркнули свою поддержку мирного, стабильного и безопасного Афганистана и осудили недавние террористические атаки в стране.

Они заявили, что территория Афганистана не должна использоваться для укрытия и подготовки террористов, а также для финансирования террористических актов, и подтвердили приверженность борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.