 Наверх

По инициативе Лейлы Алиевой АМОР оплатит обучение азербайджанских студентов России

​По инициативе Лейлы Алиевой АМОР оплатит обучение азербайджанских сту

15 января стал известен список победителей "Стипендии АМОР", инициированной председателем Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлой Алиевой.

Об этом российскому бюро Report сообщили в организации. 

В этом году впервые благодаря АМОР будет оказана огромная финансовая поддержка студентам-отличникам, которые получат уникальную возможность оплаты годового обучения в вузах Российской Федерации вне зависимости от стоимости. Прием документов для участия в конкурсе был объявлен на сайте и официальных страницах АМОР в социальных сетях, после чего были рассмотрены заявки студентов в соответствии с требованиями конкурса и отобраны победители.

Напомним, что в конкурсе могли участвовать студенты-азербайджанцы всех курсов очной формы обучения, учащиеся по программам бакалавриата или магистра в вузах РФ, являющиеся круглыми отличниками.

АМОР будет проводить данный проект на ежегодной основе. 

Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) было создано в 2009 году по инициативе Лейлы Алиевой с целью сплочения и поддержки социальных, творческих, образовательных инициатив азербайджанской молодежи в Российской Федерации. Данный проект АМОР осуществляется с целью оказания полной поддержки отличившимся и стимулирования интереса молодежи к отличной учебе.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!