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По инициативе Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция

По инициативе Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция 26 марта по инициативе Лейлы Алиевой сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России посетили ГБУ ЦССВ "Наш дом" в Москве.
В регионе
27 марта 2021 г. 13:27
По инициативе Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция

26 марта по инициативе Лейлы Алиевой сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России посетили ГБУ ЦССВ "Наш дом" в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, организаторы благотворительной акции порадовали детей-сирот подарками. Им были преподнесены книги, игрушки и сладости.

Директор Детского дома Вадим Меньшов выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и лично его вице-президенту Лейле Алиевой за многолетнюю дружбу и помощь: "Я и дети глубоко ценим, уважаем и любим азербайджанский народ. Мы очень благодарны Лейле ханум за заботу о наших детях. До пандемии она часто навещала наш детский дом. Ее приход всегда был праздником для детей".

Он также выразил надежду на скорейшее открытие границ и возможность вновь посетить Азербайджан: "Мы не раз бывали в Азербайджане. На сегодняшний день у нас сложились прекрасные отношения с коллегами и детьми из Бакинского детского дома номер один. Мы все стали одной семьей. Теперь мы каждый день на связи и мечтаем встретиться снова".

Как отметили в представительстве Фонда, до эпидемиологической ситуации московский и бакинский детские дома совершали поездки по обмену, приезжая друг к другу в гости.

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