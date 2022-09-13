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По инициативе Лейлы Алиевой в Москве 15 студентов получат стипендию АМОР

По инициативе Лейлы Алиевой в Москве 15 студентов получат стипендию АМОР По инициативе почетного председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой, 15 студентов из Азербайджана вошли в список победителей конкурса "Стипендия отличника АМОР".
В регионе
13 сентября 2022 г. 17:48
По инициативе Лейлы Алиевой в Москве 15 студентов получат стипендию АМОР

По инициативе почетного председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой, 15 студентов из Азербайджана вошли в список победителей конкурса "Стипендия отличника АМОР".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе объединения.

Со стороны молодежного объединения четвертый год подряд будет оказана финансовая поддержка студентам, обучающимся в вузах России.

С 2019-го года конкурс "Стипендия отличника АМОР" предоставил стипендии 46 студентам. Заявки на участие могут подать студенты-отличники, обучающиеся на любом курсе российских вузов очной формы по программам бакалавриата или магистратуры.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 15 əlaçı tələbə təqaüd alacaq

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