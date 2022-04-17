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По Харькову нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

По Харькову нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые Российские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли жилые районы Харькова и нанесли один ракетный удар. В результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли.
В регионе
17 апреля 2022 г. 12:42
По Харькову нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

Российские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли жилые районы Харькова и нанесли один ракетный удар. В результате чего 31 человек ранен, еще трое погибли.

Как передает Report, об этом заявил глава Харьковской ОГА Олега Синегубова во время видеообращения.

"За минувшие сутки российские войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, ХТЗ, Дергачах. И 1 ракетный удар", - сказал Синегубов.

Он отметил, сейчас в городе в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели.

"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 саперов, 4 получили ранения. Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них - 4 детей. Погибли 3 гражданских", - рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что противник не может подступиться к Харькову, ведь ВСУ держат прочно позиции и по некоторым направлениям продвигаются вперед.

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