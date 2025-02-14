По факту инцидента между пассажирами и водителями в Ереване начато расследование

По факту конфликта между пассажирами и водителями автобуса №97 в Ереване инициировано уголовное производство.

По факту конфликта между пассажирами и водителями автобуса №97 в Ереване инициировано уголовное производство.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь главы Следственного комитета Кима Авдалян.

"Уголовное производство инициировано по п 1 части 2 статьи 297 (хулиганство, совершенное группой лиц) и п 5 части 2 статьи 195 Уголовного кодекса Армении (физическое воздействие со стороны группы лиц)", - сказала она.

Утром в пятницу между водителем автобуса №97 и тремя пассажирами произошел спор из-за неуплаты проезда. Водитель и вмешавшийся в спор его коллега подверглись насилию. По данному инциденту поступило сообщение в полицию.

Напомним, что с 1 февраля оппозиционные фракции Совета старейшин Еревана "Мать Армения" и "Национальный прогресс" проводят акции против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. К ним присоединяются граждане, отказывающиеся платить 150 драмов за разовый проезд. Между пассажирами и водителями периодически возникают конфликты.

Согласно местным СМИ, из-за недостаточного сбора средств городские власти решили ужесточить меры контроля и угрожают увольнением водителям, которые не борются с бойкотом граждан и принимают 100-драмовые монеты.