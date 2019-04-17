По факту гибели мужчины в результате пыток в полиции Еревана возбуждено уголовное дело

По факту пыток 36-летнего жителя Еревана Эдгара Цатикяна в полицейском участке и гибели мужчины возбуждено уголовное дело, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 14 апреля в полицейский отдел Нор Норка поступило заявление, согласно которому сын заявителя Эдгар Цатикян был подвергнут приводу. Полицейские применили насилие, пытали. Мужчина, испугавшись уголовной ответственности, проглотил подложенный ему в карман наркотик. Эдгару Цатикяну стало плохо, полицейские доставили его в МЦ «Армения», через несколько часов Эдгар Цатикян скончался.

Генеральная прокуратура передала заявление ССС для продолжения подготовки материалов и дальнейшего производства. По факту возбуждено уголовное дело.