По факту беспорядков в Армении возбуждено уголовное дело

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков по факту нападения на полицейский участок в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По последним данным, по подозрению в непосредственном участии в массовых беспорядках в полицию доставлены 28 человек, 16 из них арестованы.

Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в четверг стало известно, что правоохранительные органы Армении задержали 136 демонстрантов после разгона протестной акции в столице страны.

Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана, где несколько человек удерживают в заложниках полицейских, начались накануне вечером.