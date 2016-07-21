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    По факту беспорядков в Армении возбуждено уголовное дело

    Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков по факту нападения на полицейский участок в Ереване. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

    По последним данным, по подозрению в непосредственном участии в массовых беспорядках в полицию доставлены 28 человек, 16 из них арестованы.

    Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

    Ранее в четверг стало известно, что правоохранительные органы Армении задержали 136 демонстрантов после разгона протестной акции в столице страны.

    Беспорядки возле отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана, где несколько человек удерживают в заложниках полицейских, начались накануне вечером.

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