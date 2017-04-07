По делу о взрыве в петербургском метро задержаны восемь человек

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В рамках дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

«По результатам проведённого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве, причастные к теракту», — говорится в заявлении.

В числе задержанных — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В СК рассказали, что в домах этих людей обнаружены боеприпасы, огнестрельное оружие, а также взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» в Петербурге.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор начал внеплановую проверку метро Санкт-Петербурга.

В понедельник, 3 апреля, в санкт-петербургском метрополитене произошёл взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали.