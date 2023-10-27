По делу о теракте в парламенте Армении допрошены несколько десятков человек

За два года после возобновления расследования дела о теракте в парламенте Армении, произошедшем 27 октября 1999 года, были допрошены несколько десятков человек.

За два года после возобновления расследования дела о теракте в парламенте Армении, произошедшем 27 октября 1999 года, были допрошены несколько десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Изъяты личные дела многих должностных лиц, а также представляющие интерес в рамках дела уголовные производства (они находятся на этапе изучения).

В сообщении прокуратуры говорится, что следствием также изъято множество видеозаписей и аудиозаписей, проводятся экспертизы.

На основании фактов, полученных в ходе предварительного следствия, выдвинут ряд версий. Генпрокуратура отмечает, что для выяснения обстоятельств теракта, а также обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования дела, проводятся соответствующие действия.

27 октября 1999 года в парламент Армении ворвалась группа вооруженных людей. В зале заседаний террористы убили премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера парламента Карена Демирчяна, а также вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Генриха Абрамяна, Арменака Арменакяна и Микаэла Котаняна.

Суд над террористами начался в феврале 2001 года и продлился до декабря 2003 года. К пожизненному заключению были приговорены шестеро террористов, в том числе – главарь группы Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян, Эдик Григорян и Ашот Князян. Гамлет Степанян был осужден на 14 лет.