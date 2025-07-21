По делу о теракте в "Крокусе" в судебном процессе примут участие 150 потерпевших

Дело о теракте в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей

Не более 150 человек из 2,3 тыс. признанных потерпевшими по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске примут непосредственное участие в судебном процессе во 2-м Западном окружном военном суде.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сегодня военный суд по итогам проведения предварительных слушаний должен определить дату рассмотрения дела по существу, а также здание, где будет проходить судебный процесс, так как судебные залы военного суда в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников.

Дело о теракте в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей.

Материалы дела составляют более 470 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных видов экспертиз в отношении обвиняемых.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта прошлого года. Четверо вооруженных террористов открыли огонь на поражение по посетителям концерта группы "Пикник", а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550.