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По делу о коррупции мэра Стамбула арестованы еще 18 человек

По делу о коррупции мэра Стамбула арестованы еще 18 человек Полиция Турции провела вторую спецоперацию в расследовании дела о коррупции против мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Были задержаны 30 человек, из них по решению суда арестованы 18 фигурантов.
В регионе
30 апреля 2025 г. 10:36
По делу о коррупции мэра Стамбула арестованы еще 18 человек

Полиция Турции провела вторую спецоперацию в расследовании дела о коррупции против мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Были задержаны 30 человек, из них по решению суда арестованы 18 фигурантов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Haberturk.

К 12 подозреваемым применены меры судебного контроля.

Предыдущая волна задержаний прошла 26 апреля. Тогда в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге были задержаны 47 подозреваемых. После этого правоохранительные органы арестовали еще пять человек. В числе задержанных представители руководства стамбульской телекоммуникационной компании Isttelkom, муниципального управления водоснабжения ISKI, а также бывшие и действующие начальники отделов полиции Стамбула и чиновники мэрии.

Имамоглу задержали в марте и отстранили от должности мэра Стамбула. Ему и его соратникам вменяют связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

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Версия на английском языке 18 more arrested in Istanbul mayor corruption case
Версия на азербайджанском языке İstanbul merinin korrupsiya işi üzrə daha 18 nəfər həbs edilib

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