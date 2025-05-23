О нас

По делу о хищении $590 тыс. здания СК Армении задержан врио начальника подразделения

По делу о хищении $590 тыс. здания СК Армении задержан врио начальника подразделения Задержанный утверждает, что не имеет отношения к произошедшему.
В регионе
23 мая 2025 г. 15:27
По делу о хищении $590 тыс. здания СК Армении задержан врио начальника подразделения

По делу о хищении $590 тыс. из здания Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета (СК) Армении был задержан временно исполняющий обязанности начальника одного из подразделений этого управления Гор Тадевосян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Задержанный утверждает, что не имеет отношения к произошедшему.

В здании управления работают как следователи самого СК, так и сотрудники Комитета государственных доходов.

Выяснилось, что предполагаемый преступник прошел в здание, воспользовавшись служебным пропуском следователя. Охранник не заметил ничего подозрительного. Более того, злоумышленник проник в здание поздно ночью и провел там всю ночь. По сути, он спокойно оставался в здании, а покинул его лишь утром - незадолго до начала рабочего дня.

Отмечается, что данная сумма хранилась в сейфе в качестве вещественного доказательства. Еще до хищения денег в управлении пропал служебный пропуск следователя. На следующий день пропуск находится. Спустя несколько дней исчезает ключ от сейфа - и снова внезапно находится.

Ранее Антикоррупционный комитет заявил о том, что на основании сообщения, поступившего из СК, возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 446 и части 3 статьи 254 (пункты 2 и 4) УК Армении - по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из административного здания Главного управления СК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп: РФ и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными
Трамп: РФ и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными
23 мая 2025 г. 14:00
Лавров: Москва желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора
Лавров: Москва желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора
23 мая 2025 г. 13:36
Лавров: Пока не определена дата проведения второго раунда переговоров с Украиной
Лавров: Пока не определена дата проведения второго раунда переговоров с Украиной
23 мая 2025 г. 13:15
В центре Еревана напали на гражданина Туркменистана, он госпитализирован
В центре Еревана напали на гражданина Туркменистана, он госпитализирован
23 мая 2025 г. 12:42
Грузия ввела запрет для граждан России и Беларуси на вывоз автомобилей
Грузия ввела запрет для граждан России и Беларуси на вывоз автомобилей
23 мая 2025 г. 12:26
Посол Казахстана в Турции стал постпредом при ОТГ 
Посол Казахстана в Турции стал постпредом при ОТГ 
23 мая 2025 г. 11:49
Пятеро погибли, двое пострадали в ДТП в Волгоградской области РФ
Пятеро погибли, двое пострадали в ДТП в Волгоградской области РФ
23 мая 2025 г. 08:39
Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии отмены санкций
Иран допустит надзор за своей ядерной деятельностью при условии отмены санкций
23 мая 2025 г. 00:40
МИД Турции: С 2023 года совершено более 850 преступлений на почве ненависти к исламу
МИД Турции: С 2023 года совершено более 850 преступлений на почве ненависти к исламу
22 мая 2025 г. 23:56
Белый дом предупредил Иран в связи с ядерным досье
Белый дом предупредил Иран в связи с ядерным досье
22 мая 2025 г. 23:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi