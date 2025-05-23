По делу о хищении $590 тыс. здания СК Армении задержан врио начальника подразделения

Задержанный утверждает, что не имеет отношения к произошедшему.

По делу о хищении $590 тыс. из здания Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета (СК) Армении был задержан временно исполняющий обязанности начальника одного из подразделений этого управления Гор Тадевосян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Задержанный утверждает, что не имеет отношения к произошедшему.

В здании управления работают как следователи самого СК, так и сотрудники Комитета государственных доходов.

Выяснилось, что предполагаемый преступник прошел в здание, воспользовавшись служебным пропуском следователя. Охранник не заметил ничего подозрительного. Более того, злоумышленник проник в здание поздно ночью и провел там всю ночь. По сути, он спокойно оставался в здании, а покинул его лишь утром - незадолго до начала рабочего дня.

Отмечается, что данная сумма хранилась в сейфе в качестве вещественного доказательства. Еще до хищения денег в управлении пропал служебный пропуск следователя. На следующий день пропуск находится. Спустя несколько дней исчезает ключ от сейфа - и снова внезапно находится.

Ранее Антикоррупционный комитет заявил о том, что на основании сообщения, поступившего из СК, возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 446 и части 3 статьи 254 (пункты 2 и 4) УК Армении - по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из административного здания Главного управления СК.