По делу о гибели главы МВД Украины предъявлены обвинения пяти чиновникам ГСЧС

Пяти чиновникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель высокопоставленных лиц МВД в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Пяти чиновникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель высокопоставленных лиц МВД в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

В частности, это начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Причиной гибели аварии были ошибочные действия пилота вертолета в сложных метеорологических условиях. Следователи ГБР пришли к такому выводу после расшифровки "черных ящиков".

Отметим, что в результате крушения помимо Монастырского погибли его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.