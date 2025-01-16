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По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили еще пять фигурантов

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили еще пять фигурантов Осуждены еще пять фигурантов уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан).
В регионе
16 января 2025 г. 21:45
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили еще пять фигурантов

Осуждены еще пять фигурантов уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Следственном комитете России.

"В розыск объявлены семь лиц, в том числе три организатора преступлений", - сказали в ведомстве.

По данным СК, к беспорядкам причастны 142 человека, 28 дел направлено в суд.

"В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

Ранее в четверг еще пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены на Ставрополье к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на лётное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.

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