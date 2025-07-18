По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили 135 человек на сроки до 15 лет

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили 135 человек на сроки до 15 лет

Фигуранты уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы приговорены на сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.

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