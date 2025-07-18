По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили 135 человек на сроки до 15 лет

Фигуранты уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы приговорены на сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы Республики Дагестан", - говорится в сообщении.
Кроме того, в розыск объявлены трое из числа участников беспорядков.
Установлено, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в мессенджере Telegram размещали в общем доступе публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждение их к организации и участию на этой почве в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автомобильных дорог в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале, а также публикации о сборе средств на финансирование экстремистской деятельности. В результате этого в ночь на 30 октября фигуранты проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 млн рублей. Также в ходе массовых беспорядков в отношении представителей правоохранительных органов применялось насилие и совершались посягательства на их жизнь, в результате чего не менее 23 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.