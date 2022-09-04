Площадь пожаров на севере Казахстана превысила 40 тыс. га

В Костанайской области Казахстана площадь пожара увеличилась до 43 тыс. га.

В Костанайской области Казахстана площадь пожара увеличилась до 43 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

"Общая площадь возгорания составляет более 43 тыс га из 106 тыс лесного фонда данного лесничества. Имеется восемь активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.

По состоянию на 23:00 субботы общая площадь пожара составляла 9,4 тыс га.

По словам министра, для недопущения распространения огня на жилые постройки в населенных пунктах создано три боевых участка, где активно ведется работа силами подразделений МЧС и других структур.