Площадь пожара на автозаправке в Кизляре составляет 400 квадратов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Площадь пожара после взрыва сжиженного газа на автозаправке в дагестанском Кизляре составляет порядка 400 квадратных метров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в экстренных службах республики.

"Пожар продолжается, его площадь составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар возник после взрыва цистерны при перекачке 10 тонн сжиженного газа.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 15 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил о 17 пострадавших в результате пожара на заправке в Кизляре.