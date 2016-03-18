Площадь пожара на автозаправке в Кизляре составляет 400 квадратов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Площадь пожара после взрыва сжиженного газа на автозаправке в дагестанском Кизляре составляет порядка 400 квадратных метров.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в экстренных службах республики.
"Пожар продолжается, его площадь составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар возник после взрыва цистерны при перекачке 10 тонн сжиженного газа.
К ликвидации последствий происшествия привлечены 15 спасателей и четыре единицы техники.
Ранее источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил о 17 пострадавших в результате пожара на заправке в Кизляре.
News DepartmentАвтор новости
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