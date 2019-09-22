Плохая погода создала проблемы в Грузии

Из-за сильного ветра в Тбилиси в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в течение ночи поступило 30 сообщений, передаёт грузинское бюро Report.

Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, сообщения в основном были связаны с поваленными деревьями и повреждениями крыш.

В течение всей ночи поступило 30 сообщений, в основном, по поводу поваленных деревьев, сломанных веток и поврежденных крыш. На все случаи выезжали спасательные группы.

Кроме того, из-за обильных осадков, 20 сообщений зафиксировано в Батуми, где вода проникла в подвалы и затопила дворы. Также затопило один из магазинов на улице Абусеридзе. Пострадавших нет.

В горном селе Бахмаро (регион Гурия) выпал первый снег, в результате чего несколько семей оказались отрезанными от внешнего мира. Высота снежного покрова в Бахмаро достигает 30 сантиметров. В районе задействовано специальное оборудование.