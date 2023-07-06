Племянника президента Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции

В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улана Жапарова. Он подозревается в коррупции.

В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улана Жапарова. Он подозревается в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

В Первомайском районном суде сообщили, что мужчина водворен в СИЗО № 1 до 26 июля.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев подтвердил, что это действительно родственник главы государства. Он является сыном двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова. МВД задержало его по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне.

"Узнав об этом, президент потребовал принять законные меры в отношении подозреваемых. Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Любой гражданин, несмотря на родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона. Если дело связано с коррупцией, то в обязательном порядке возмещать ущерб", - сказал Султанбаев.