Племянника президента Кыргызстана вновь задержали

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - вновь задержан.

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - вновь задержан.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в Первомайском районном суде Бишкека.

Его задержали сотрудники ГКНБ, после чего ведомство внесло ходатайство об аресте.

"Постановлением суда ходатайство удовлетворено. В отношении Ж. У. Р. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления - мошенничества в особо крупном размере", -сказал источник.

Напомним, Улана Жапарова ранее задерживали правоохранители. В июне 2023 года его обвиняли в участии в коррупционных схемах на таможне, а через четыре месяца отпустили под домашний арест. Дело находится на рассмотрении суда.