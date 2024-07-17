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Племянника президента Кыргызстана вновь задержали

Племянника президента Кыргызстана вновь задержали Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - вновь задержан.
В регионе
17 июля 2024 г. 13:46
Племянника президента Кыргызстана вновь задержали

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Улан Жапаров - вновь задержан.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в Первомайском районном суде Бишкека.

Его задержали сотрудники ГКНБ, после чего ведомство внесло ходатайство об аресте.

"Постановлением суда ходатайство удовлетворено. В отношении Ж. У. Р. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления - мошенничества в особо крупном размере", -сказал источник.

Напомним, Улана Жапарова ранее задерживали правоохранители. В июне 2023 года его обвиняли в участии в коррупционных схемах на таможне, а через четыре месяца отпустили под домашний арест. Дело находится на рассмотрении суда.

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