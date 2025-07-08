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Племянника арестованного Карапетяна доставили в полицию после обысков в его доме

Племянника арестованного Карапетяна доставили в полицию после обысков в его доме Председателя совета директоров компании ЗАО "Электрические сети" Нарека Карапетяна (племянник арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна) доставили в отделение полиции.
В регионе
8 июля 2025 г. 11:08
Племянника арестованного Карапетяна доставили в полицию после обысков в его доме

Председателя совета директоров компании ЗАО "Электрические сети" Нарека Карапетяна (племянник арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна) доставили в отделение полиции.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

С утра в доме Нарека Карапетяна проходили обыски. Следственные действия проводились в рамках уголовных дел, возбужденных Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственным управлением Еревана.

Еще до задержания он заявил журналистам, что был готов к происходящему.

"Действия правоохранителей были ожидаемыми. По предыдущему делу им ничего не удалось найти, теперь завели новое — похоже, из-за участия в митинге. Это нормально. Пусть сами решают, выиграли они от этого или проиграли", — добавил он.

По словам Карапетяна, в ходе обыска в его доме были изъяты две шапки, электронный носитель и денежные средства.

Напомним, 2 июля обыски прошли в офисе "Ташир групп". Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов. Арестовано четыре сотрудника компании.

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Версия на азербайджанском языке Samvel Karapetyanın qardaşı oğlu evində axtarışlardan sonra polisə bölməsinə aparılıb

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