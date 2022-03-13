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Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме"

Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме" Антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в нацкомпании "Казахтелеком" племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы.
В регионе
13 марта 2022 г. 18:19
Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в Казахтелекоме

Антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в нацкомпании "Казахтелеком" племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного агентства в воскресенье.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении антикоррупционного агентства.

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