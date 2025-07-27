Племянник Карапетяна заявил, что бизнесмен сам возглавит новую политическую силу

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, ранее арестованный в Ереване, сам возглавит новую формируемую политическую силу, которая будет состоять из профессионалов.

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, ранее арестованный в Ереване, сам возглавит новую формируемую политическую силу, которая будет состоять из профессионалов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил его племянник Нарек Карапетян.

Он напомнил, что согласно конституции Армении, избранная по результатам выборов правящая политическая сила предлагает и избирает премьер-министра страны. "Очень важно, чтобы была возможность переизбирать премьера, если последний плохо выполняет возложенные на него функции. Руководителем нашей политической команды будет Самвел Карапетян и под его эгидой мы будем двигаться вперед. Именно он будет определять внешнеполитический, экономический, социальный вектор. Команда будет состоять из профессионалов", - сказал родственник бизнесмена.

По его словам, очень важно, чтобы выигравшая политическая сила выдвигала на пост премьера профессионала, знающего свое дело, а не кого-то, "кто вцепится в стул и откажется его покидать даже в случае провальной политики".

Напомним, что 18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца.