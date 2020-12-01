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Племянник экс-президента Армении Саргсяна признался в похищении человека

Племянник экс-президента Армении Саргсяна признался в похищении человека Подсудимый согласен с предъявленными ему обвинениями и просит об ускоренной процедуре судопроизводства
В регионе
1 декабря 2020 г. 17:48
Племянник экс-президента Армении Саргсяна признался в похищении человека

Племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, обвиняемый в незаконном хранении оружия, мошенничестве и похищении человека, признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в ускоренном порядке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе судебного заседания, прошедшего во вторник, защита Саргсяна зачитала ходатайство, в котором указывается, что подсудимый согласен с предъявленными ему обвинениями и просит об ускоренной процедуре судопроизводства.

Судья Ваге Мисакян, получив подтверждение от самого подсудимого, разъяснил ему, что именно предусматривает ускоренная процедура. "Исследование доказательств фактически проводиться не будет. Будут изучены обстоятельства, смягчающие или отягчающие вину", - сказал судья.

Ранее суд освободил племянника бывшего президента из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов США.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "похищение человека". Ранее сообщалось, что Саргсяна обнаружили в Праге с фальшивым гватемальским паспортом. Пражский суд и минюст Чехии согласились выдать его Армении.

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