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    Племянник бывшего президента Армении заложил отцовский дом

    Тигран Тер-Петросян является безнадежным игроманом.

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Племянник бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна Тигран Тер-Петросян заложил отцовский дом. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации, Тигран Тер-Петросян является "безнадежным игроманом".

    "За последние годы он успел все проиграть в казино и букмейкерских конторах. Чтобы закрыть долги, был вынужден продать свою торговую точку у железнодорожного вокзала, заложить ресторан "Мусалер". И вот, наконец, дело дошло до отцовского дома Левона Тер-Петросяна", сообщает одно из армянских изданий.

    По информации, Тигран Тер-Петросян уже несколько месяцев находится за пределами Армении, он скрывается от кредиторов.

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