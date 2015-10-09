Племянник бывшего президента Армении заложил отцовский дом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Племянник бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна Тигран Тер-Петросян заложил отцовский дом. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, Тигран Тер-Петросян является "безнадежным игроманом".

"За последние годы он успел все проиграть в казино и букмейкерских конторах. Чтобы закрыть долги, был вынужден продать свою торговую точку у железнодорожного вокзала, заложить ресторан "Мусалер". И вот, наконец, дело дошло до отцовского дома Левона Тер-Петросяна", сообщает одно из армянских изданий.

По информации, Тигран Тер-Петросян уже несколько месяцев находится за пределами Армении, он скрывается от кредиторов.