Племянницу Скрипаля выдвинули в российские депутаты

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Ярославское региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло кандидатом в депутаты областной думы Викторию Скрипаль, племянницу проживающего в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В региональном отделении партии "Справедливая Россия" полагают, что Виктория Скрипаль — настоящий патриот и сможет помогать людям.

Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.

Напомним, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.