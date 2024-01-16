Платежи из России в Турцию с января прекратились из-за санкций

Проблемы с денежными переводами из России в Турцию, которые начались с декабря прошлого года, продолжают нарастать.

Проблемы с денежными переводами из России в Турцию, которые начались с декабря прошлого года, продолжают нарастать.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники.

С 1 января 2024 года платежи фактически прекратились, что привело к серьезным сбоям в экспорте.

По данным источников, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию банки стали возвращать переводы из России или отказывать в оплате, ссылаясь на санкции. Особенно сильно пострадали представители автопрома и текстильной промышленности, не получившие оплату от российских партнеров.

Издание отмечает, что турецкие власти таким образом демонстрирует усилия в борьбе с отмыванием денег, чтобы выйти из так называемого серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).