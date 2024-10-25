PKK взял ответственность за теракт в Анкаре

Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (PKK) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в Анкаре 23 октября.

Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (PKK) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в Анкаре 23 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении PKK.

По данным телеканала Sözcü, в заявлении говорится о том, что нападение было совершено боевиками так называемого батальона бессмертных, который считается боевым крылом организации. Утверждается также, что теракт планировался долгое время и не связан с внутриполитическими событиями в Турции, в частности инициативами властей по урегулированию курдского вопроса.

Отметим, что 23 октября вооруженные террористы совершили нападение на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека.