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Письмо с соболезнованиями от имени президента Грузии передано послу Азербайджана

Письмо с соболезнованиями от имени президента Грузии передано послу Азербайджана Письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане от имени президента Грузии Саломе Зурабишвили передано послу Азербайджана в этой стране Фаигу Гулиеву.
В регионе
27 декабря 2024 г. 15:51
Письмо с соболезнованиями от имени президента Грузии передано послу Азербайджана

Письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане от имени президента Грузии Саломе Зурабишвили передано послу Азербайджана в этой стране Фаигу Гулиеву.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

В посольстве Азербайджана в Грузии и сегодня продолжают принимать соболезнования.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на английском языке ФотоLetter of condolences from Georgian president sent to Azerbaijan's envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Prezidenti adından Azərbaycana ünvanlanmış başsağlığı məktubu səfirə təqdim edilib

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