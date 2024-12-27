Письмо с соболезнованиями от имени президента Грузии передано послу Азербайджана

Письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане от имени президента Грузии Саломе Зурабишвили передано послу Азербайджана в этой стране Фаигу Гулиеву.

Письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Казахстане от имени президента Грузии Саломе Зурабишвили передано послу Азербайджана в этой стране Фаигу Гулиеву.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

В посольстве Азербайджана в Грузии и сегодня продолжают принимать соболезнования.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.