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Пираты похитили у берегов Габона граждан Грузии

Пираты похитили у берегов Габона граждан Грузии Пираты похитили трех моряков с судна, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона.
В регионе
2 мая 2023 г. 21:10
Пираты похитили у берегов Габона граждан Грузии

Пираты похитили трех моряков с судна, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Агентство морского транспорта Грузии.

По сообщению агентства, похищение произошло в ночь на 2 мая, среди похищенных двое - граждане Грузии. В сообщении не уточняется название судна и под каким флагом оно плавает.

"Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с министерством иностранных дел ведет активную работу, в том числе с крюинговой и судовладельческой компаниями, по освобождению из плена наших моряков", - говорится в сообщении.

В Агентстве добавили, что представители ведомства уже связались с родственниками моряков и предоставили им подробную информацию.

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