​Пилотам аварийно севшего А321 присвоили звания Героев России

Президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.