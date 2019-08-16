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Пилотам аварийно севшего А321 присвоили звания Героев России

​Пилотам аварийно севшего А321 присвоили звания Героев России

Президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.

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