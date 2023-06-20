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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения Cуд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в 2019 году Sukhoi Superjet.
В регионе
20 июня 2023 г. 12:27
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

Cуд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в 2019 году Sukhoi Superjet.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Пилот Денис Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по 1,5 млн рублей в пользу двух потерпевших.

Отметим, что 5 мая 2019 года он совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

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Версия на английском языке Pilot of SSJ-100 that burned down in Sheremetyevo sentenced to 6 years in colony-settlement

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