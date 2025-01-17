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Пезешкиан заявил о перспективах, открывающихся после подписания договора о стратегическом партнерстве Ирана с РФ

Пезешкиан заявил о перспективах, открывающихся после подписания договора о стратегическом партнерстве Ирана с РФ Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях.
В регионе
17 января 2025 г. 15:27
Пезешкиан заявил о перспективах, открывающихся после подписания договора о стратегическом партнерстве Ирана с РФ

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу в Москве.

"Я уверен, что этот договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях", - сказал он

Пезешкиан добавил, что в Тегеране полны решимости выполнить все договоренности, которые будут достигнуты между Ираном и Россией на высшем уровне.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi ikitərəfli münasibətlərdə yeni səhifə açacaq
Версия на английском языке Pezeshkian reveals prospects opening after signing strategic partnership agreement between Iran and Russia

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