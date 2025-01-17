Пезешкиан заявил о перспективах, открывающихся после подписания договора о стратегическом партнерстве Ирана с РФ

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу в Москве.
"Я уверен, что этот договор откроет новую прочную главу в наших двусторонних отношениях", - сказал он
Пезешкиан добавил, что в Тегеране полны решимости выполнить все договоренности, которые будут достигнуты между Ираном и Россией на высшем уровне.