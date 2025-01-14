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Пезешкиан завтра прибудет в Таджикистан

Пезешкиан завтра прибудет в Таджикистан 15 января Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан с государственным визитом посетит Республику Таджикистан.
В регионе
14 января 2025 г. 14:34
Пезешкиан завтра прибудет в Таджикистан

15 января президент Ирана Иран Масуд Пезешкиан с государственным визитом посетит Таджикистан.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает МИД Таджикистана.

В рамках визита будет обсужден широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.

Кроме того, согласно программе визита, после встреч и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Ираном будет подписан ряд новых документов о сотрудничестве. В рамках визита ожидается проведение Торгово-инвестиционного и туристического форума Таджикистана и Ирана.

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