Пезешкиан завтра прибудет в Таджикистан

15 января президент Ирана Иран Масуд Пезешкиан с государственным визитом посетит Таджикистан.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает МИД Таджикистана.
В рамках визита будет обсужден широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.
Кроме того, согласно программе визита, после встреч и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Ираном будет подписан ряд новых документов о сотрудничестве. В рамках визита ожидается проведение Торгово-инвестиционного и туристического форума Таджикистана и Ирана.